Ракетный удар по Харькову и атака по области – что известно о последствиях (фото)

Оккупационные войска России рано утром 7 февраля нанесли удар по Харькову ракетами С-300 – зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Легкие повреждения получила 52-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и т.д.

Оккупанты также усилили удары управляемыми авиабомбами, в течение суток обстреливали Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное.

Последствия атаки окупантов по Харьковщине / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки окупантов по Харьковщине / Фото: Олег Синєгубов

За сутки враг нанес удары двумя КАБами по с. Охримовка Чугуевского района. Повреждены повреждены 10 ангаров предприятия и другая нежилая инфраструктура.

Также произошел вражеский обстрел четырьмя КАБами села Малая Волчья. Повреждены пять частных домов, складское помещение, автомобиль.

В с. Варваровка произошел обстрел тремя КАБами. Повреждены помещения школы.

Последствия атаки окупантов по Харьковщине / Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки окупантов по Харьковщине / Фото: Олег Синєгубов

В результате ударов по с. Песчаное пострадала 70-летняя женщина, она получила взрывную травму, проведена травматическая ампутация пальцев, госпитализирована в медицинское учреждение.

Оккупанты также обстреляли Волчанск, повреждены хозяйственные помещения предприятия. В результате повторного обстрела повреждены частный дом, автомобиль.

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожскую область — есть жертва и разрушения (фото).

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