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Ракетный удар по Харькову: из-под завалов общежития извлекли еще три тела

Ракетный удар по Харькову: из-под завалов общежития извлекли еще три тела

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Ракетный удар по Харькову: из-под завалов общежития извлекли еще три тела

ФОТО: сундуки с видео

Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

В Салтовском районе Харькова под руинами общежития, в которое попала российская ракета, обнаружили тела еще троих погибших.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

"На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня нашли еще три тела погибших. Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из погибших – мужчина, другие тела в таком состоянии, которые нуждаются в изучении эксперта.

Напомним, российские оккупанты ночью, 17 августа, обстреляли общежитие в Харькове. В этом доме жили люди с изъянами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

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