Ракетный удар по Харькову: из-за взрыва разрушился целый этаж дома (фото)

Пока неизвестно, возможно ли восстановить жилой дом.

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Харькове полностью разрушился последний, четвертый, этаж. Частично разрушен также третий этаж здания.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарофона.

"В ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания и принято решение о возможности его восстановления или окончательного сноса. Всем пострадавшим при необходимости предоставят временное жилье", — сказал он.

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Специалисты ГСЧС сейчас обследуют соседние дома, которые также могли получить повреждения. Работы по ликвидации последствий ракетного удара продолжаются.

15 жителей разрушенного дома эвакуировали сразу после взрыва. Трем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Фото: redpost.com.ua

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Харькова. Взрыв в Киевском районе раздался в воскресенье около 11 вечера. В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали.

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