Ракетный удар по Харькову: мужчина 5 часов провел под завалами, прежде чем его достали спасатели

Чтобы мужчина не задохнулся, спасатели передали ему кислородный аппарат.
В Харькове спасатели спасли из разрушенного дома мужчину, который провел под завалами 5 часов в минусовую температуру.
Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 руководитель пресс-службы ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.
В полностью разрушенном подъезде 5-этажки спасателям удалось спасти мужчину.
"Он разговаривал, был жив, но у него были перебиты ноги. Трудно было дышать, потому что полностью была задымлена зона. Ему передали аппарат на сжатом воздухе. Он периодически дышал кислородом. Спасатели разрезали бетонные конструкции и смогли достать мужчину", — сообщил он.
Напомним, по состоянию на 15.00 в Харькове возросло количество пострадавших от ракетного удара армии. Известно о шести погибших.
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