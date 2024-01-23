Ракетный удар по Харькову: мужчина 5 часов провел под завалами, прежде чем его достали спасатели

Чтобы мужчина не задохнулся, спасатели передали ему кислородный аппарат.

В Харькове спасатели спасли из разрушенного дома мужчину, который провел под завалами 5 часов в минусовую температуру.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 руководитель пресс-службы ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.

В полностью разрушенном подъезде 5-этажки спасателям удалось спасти мужчину.

"Он разговаривал, был жив, но у него были перебиты ноги. Трудно было дышать, потому что полностью была задымлена зона. Ему передали аппарат на сжатом воздухе. Он периодически дышал кислородом. Спасатели разрезали бетонные конструкции и смогли достать мужчину", — сообщил он.

Напомним, по состоянию на 15.00 в Харькове возросло количество пострадавших от ракетного удара армии. Известно о шести погибших.

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