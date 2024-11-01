Ракетный удар по Харькову: один полицейский погиб и 26 получили ранения

Среди раненых есть полицейские в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.
В Харькове один полицейский погиб и 26 получили ранения в результате российского удара по месту дислокации правоохранителей.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, его цитирует отдел коммуникации МВД в Facebook.
"Эти полицейские обеспечивают правопорядок в прифронтовом регионе и заботятся о безопасности местных жителей. Травмированы еще по меньшей мере четверо гражданских", — отметил Клименко.
Министр внутренних дел выразил соболезнования близким и родным погибшего полковника Андрея Матвиенко.
Среди раненых есть полицейские в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.
"Ежедневно полицейские несут службу, рискуя жизнью и здоровьем. Участие в боевых действиях, безопасность людей в прифронтовых населенных пунктах — вызовы, незнакомые абсолютному большинству полицейских ведомств в мире. Враг почувствует ответ на поле боя от всех сил МВД. В том числе и подразделений полиции, которые в составе Сил обороны сейчас держат фронт", — подчеркнул Игорь Клименко.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, зафиксирован вражеский "прилет" в Харькове. Баллистическая ракета попала в жилую застройку.
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