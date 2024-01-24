Ракетный удар по Харькову – последствия ночной атаки оккупантов (видео)

На месте удара работают экстренные службы.
Оккупационные войска России поздно вечером, 23 января, ударили ракетами С-300 по Харькову с территории Белгородской области. Сейчас известно о девяти пострадавших, среди них – 4-летний ребенок.
Нацполиция показала видео с места прилета в Харькове.
Под обстрелом оказался Киевский район. Также обнаружили попадание в Холодногорском районе.
В результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Третий удар россиян за сутки! Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300!
Напомним, стало известно, сколько украинцев убила Россия во время массированной ракетной атаки 23 января.
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