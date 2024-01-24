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Ракетный удар по Харькову – последствия ночной атаки оккупантов (видео)

Ракетный удар по Харькову – последствия ночной атаки оккупантов (видео)

Ракетный удар по Харькову 23 января / Фото: t.me/police_kh_region

На месте удара работают экстренные службы.

Оккупационные войска России поздно вечером, 23 января, ударили ракетами С-300 по Харькову с территории Белгородской области. Сейчас известно о девяти пострадавших, среди них – 4-летний ребенок.

Нацполиция показала видео с места прилета в Харькове.

Под обстрелом оказался Киевский район. Также обнаружили попадание в Холодногорском районе.

В результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Третий удар россиян за сутки! Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300!

Напомним, стало известно, сколько украинцев убила Россия во время массированной ракетной атаки 23 января.

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