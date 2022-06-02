Ракетный удар по Харькову: произошел масштабный пожар (фото)

В Харькове спасатели ликвидировали пожар, произошедший после обстрела российскими оккупантами. Горело производственно-хозяйственное здание.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, ночью 2 июня военные преступники РФ нанесли ракетный удар по городу. В результате чего вспыхнуло производственно-хозяйственное здание. Пламя охватило площадь около 1000 "квадратов".
“Для ликвидации последствий пожара было задействовано шесть пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и автолестницах. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 07:30”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что россияне нанесли удар по школе в Харькове, убив женщину.
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