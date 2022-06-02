Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Харькову: произошел масштабный пожар (фото)

Дата публикации
Просмотры
3176
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по Харькову: произошел масштабный пожар (фото)

Фото: ГСЧС Украины

В Харькове спасатели ликвидировали пожар, произошедший после обстрела российскими оккупантами. Горело производственно-хозяйственное здание.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, ночью 2 июня военные преступники РФ нанесли ракетный удар по городу. В результате чего вспыхнуло производственно-хозяйственное здание. Пламя охватило площадь около 1000 "квадратов".

“Для ликвидации последствий пожара было задействовано шесть пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и автолестницах. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 07:30”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.

©

Напомним, что россияне нанесли удар по школе в Харькове, убив женщину.

Читайте также:

Мэр Игорь Терехов: "500 домов в Харькове полностью разрушены"

Мэр Игорь Терехов: "500 домов в Харькове полностью разрушены"
Следующая публикация