Ракетный удар по Харькову: произошел масштабный пожар (фото)

В Харькове спасатели ликвидировали пожар, произошедший после обстрела российскими оккупантами. Горело производственно-хозяйственное здание.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, ночью 2 июня военные преступники РФ нанесли ракетный удар по городу. В результате чего вспыхнуло производственно-хозяйственное здание. Пламя охватило площадь около 1000 "квадратов".

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“Для ликвидации последствий пожара было задействовано шесть пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и автолестницах. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 07:30”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что россияне нанесли удар по школе в Харькове, убив женщину.

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