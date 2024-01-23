Ракетный удар по Харькову: разрушен подъезд дома, под завалами люди

В результате утренних обстрелов Харькова 23 января полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Также, по его словам, в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, отчасти воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий.

Напомним, утром 23 января в Харькове раздались взрывы. Власти призвали горожан находиться в безопасных местах. В результате серии ударов по городу и области ранены, в частности – дети. Одна из ракет попала в газопровод, в результате чего вспыхнул пожар.

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