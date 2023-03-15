Ракетный удар по Харькову: россияне попали по гражданской инфраструктуре

По предварительной информации, люди не пострадали.
Российская армия утром 15 марта нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Харькове. Масштабы разрушений уточняются.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте прилета работают экстренные службы.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в районе места ракетного удара нет ни одного военного или инфраструктурного объекта – только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла.
Напомним, утром 15 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу – "покраснели" все регионы. После этого на Харьковщине раздалось несколько мощных взрывов. Местные жители сообщали, что над городом поднялся столб черного дыма.
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