Ракетный удар по Харькову: россияне попали по гражданской инфраструктуре

По предварительной информации, люди не пострадали.

Российская армия утром 15 марта нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Харькове. Масштабы разрушений уточняются.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте прилета работают экстренные службы.

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Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в районе места ракетного удара нет ни одного военного или инфраструктурного объекта – только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла.

Напомним, утром 15 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу – "покраснели" все регионы. После этого на Харьковщине раздалось несколько мощных взрывов. Местные жители сообщали, что над городом поднялся столб черного дыма.

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