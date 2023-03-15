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Ракетный удар по Харькову: россияне попали по гражданской инфраструктуре

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Харькову: россияне попали по гражданской инфраструктуре

Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, люди не пострадали.

Российская армия утром 15 марта нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Харькове. Масштабы разрушений уточняются.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте прилета работают экстренные службы.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в районе места ракетного удара нет ни одного военного или инфраструктурного объекта – только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла.

Напомним, утром 15 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу – "покраснели" все регионы. После этого на Харьковщине раздалось несколько мощных взрывов. Местные жители сообщали, что над городом поднялся столб черного дыма.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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