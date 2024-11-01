Ракетный удар по Харькову: Синегубов рассказал о последствиях

Враг применил ракету С-300.
В пятницу, 1 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В результате попадания есть пострадавшие.
Подробности о последствиях ракетного удара сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В результате вражеского обстрела Харькова пострадали четверо гражданских: три женщины и один мужчина, все в легком и среднем состоянии", — говорится в сообщении.
По информации Синегубова, повреждены 20 жилых домов, как частных, так и многоквартирных.
По предварительным данным, враг применил ракету С-300.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, зафиксирован вражеский "прилет" в Харькове. Баллистическая ракета попала в жилую застройку.
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