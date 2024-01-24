Ракетный удар по Харькову: спасатели возобновили разбор завалов, жертв может быть больше – Терехов

Оккупационная армия России за прошедшие сутки трижды атаковала Харьков ракетами. После удара по городу вечером 23 января пострадали девять человек, в том числе 4-летний ребенок.

Мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал о ситуации в городе и состоянии пострадавших.

Россияне ударили по городу за час до начала комендантского часа. Одна ракета попала в офисное помещение, еще две – в научное учреждение. Также разбиты дома харьковчан, кофейни и магазины. Было разрушено административное здание.

"По состоянию на данный момент в Харькове подключили все дома к отоплению после вчерашнего утреннего ракетного удара, за исключением того дома, куда попала ракета. В двух домах пока отсутствует водоснабжение. Без электроэнергии остаются еще шесть домов. Но энергетики работают над восстановлением сетей", — рассказал мер.

По его словам, в доме, где утром 23 января был "прилет", возобновили разбор завалов. Вчера ночью спасатели были вынуждены приостановить работу – была угроза обрушения. С утра работники ГСЧС уже снова приступили к работам.

"После атаки по Харькову в больницах города находятся 40 человек. У нескольких людей очень сильные ранения, врачи борются за их жизнь. По состоянию на данный момент известно о смерти восьми человек, среди них ребенок, который получил из-под завалов. После продолжения работ жертв может быть больше", — добавил Игорь Терехов.

Напомним, ракетный удар РФ по Харькову 23 января разрушил квартиру волонтера – после атаки уцелели только унитаз и чемодан с вечерними платьями (видео).

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