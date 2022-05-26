Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Харькову: увеличилось количество раненых и погибших

Дата публикации
Просмотры
1843
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по Харькову: увеличилось количество раненых и погибших

В результате ракетного удара со стороны российских оккупантов по центру Харькова ранены уже 10 человек. Среди которых один ребенок.

Об этом на своей странице в соцсети написала советник председателя областного совета Наталья Попова.

По ее словам, по состоянию на четыре часа 26 мая, в результате обстрела погибли пять человек. Еще 10 получили ранения – среди них есть ребенок.

Также она призвала местных жителей не покидать укрытие.

Напомним, что оккупанты снова обстреливают Харьков. Жители города в Сети сообщали о взрывах в городе. В частности, в районе Лесопарка и на Павловом Поле.

Читайте также:

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин
Следующая публикация