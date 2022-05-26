Ракетный удар по Харькову: увеличилось количество раненых и погибших

В результате ракетного удара со стороны российских оккупантов по центру Харькова ранены уже 10 человек. Среди которых один ребенок.
Об этом на своей странице в соцсети написала советник председателя областного совета Наталья Попова.
По ее словам, по состоянию на четыре часа 26 мая, в результате обстрела погибли пять человек. Еще 10 получили ранения – среди них есть ребенок.
Также она призвала местных жителей не покидать укрытие.
Напомним, что оккупанты снова обстреливают Харьков. Жители города в Сети сообщали о взрывах в городе. В частности, в районе Лесопарка и на Павловом Поле.
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