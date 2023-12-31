Ракетный удар по Харькову – в ГУР прокомментировали лживые заявления РФ

Оккупационная армия РФ в ночь на 31 декабря атаковала Харьков. В России цинично ответили, что ударом по комплексу "Харьков Палас" были "уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и выполнении теракта в Белгороде". В ГУР Украины отметили, что заявления РФ — "болезненный бред".

Об этом пишет пресс-служба ГУР.

Так, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал, что заявления российского Министерства обороны о якобы ударе по "центрам принятия решений" в Харькове, где находились представители ГУР МО Украины и ВСУ — "очередной болезненный бред государства-агрессора".

"Можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник ГУР МОУ, соответственно как ни один боец спецподразделения ГУР МО "Кракен", не пострадал. Это постоянная практика РФ и ее террористических ракетных ударов, которые направлены против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Все остальные заявления о мнимых "поражениях" представителей ГУР МОУ — очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что безусловно будут наказаны", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, в Киеве количество погибших по состоянию на 12:30 31 декабря после массированной атаки россиян выросло до 23 человек.

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