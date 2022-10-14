Ракетный удар по Харькову: зафиксировано минимум четыре прилета, раздаются взрывы (видео)

На Харьковщине продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!

Россия днем 14 октября выпустила по Харькову по меньшей мере четыре ракеты. После этого раздалось еще несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Четыре прилета в Харькове", — написал он.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Ко вниманию жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову!" – написал он.

Отметим, что взрывы в Харькове прогремели сразу после того, как закончилась воздушная тревога. После прилетов ее объявили еще раз.

Напомним, вечером 13 октября российская армия нанесла удар по Харьковской области. Под обстрел попал город Купянск. В результате атак оккупантов повреждены три магазина и торговый павильон, произошли пожары.

Как восстанавливают жизнь на Харьковщине, откуда выгнали российских оккупантов - Олег Синегубов

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