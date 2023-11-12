Ракетный удар по Херсону: уничтожили библиотеку и убили мужчину на собственном дворе (фото)

Вражеская атака произошла в 5 утра.
На рассвете 12 ноября 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по Херсону. Под удар попала областная библиотека имени Гончара.
Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Утром российские снаряды попали в здание Херсонской областной библиотеки им. А. Гончара. Возник пожар, более полутора часов его ликвидировали.
Кроме того, утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. В собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму.
Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести.
Напомним, в годовщину освобождения Херсонщины оккупанты беспощадно обстреляли освободившуюся территорию. Больше об этом читайте в новости.
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