Ракетный удар по Хмельницкому: повреждены жилые дома и учебное заведение

В результате российских ракетных обстрелов 10 февраля одна вражеская ракета попала в объект коммунальной инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады и повредила учебное заведение, многоэтажки и частные дома.

Об этом городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил в видеообращении.

"Наши силы ПВО сбили часть летевшего, но одна из ракет попала в один из объектов коммунальной инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады. Повреждения объекту, к сожалению, нанесены очень существенные. Наши спасатели мгновенно и оперативно ликвидировали пожар и не дали ему распространиться на другие объекты", – рассказал городской голова.

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По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Однако разрушения были нанесены объекту образования, многоэтажным жилым домам и частному сектору. Речь идет о поврежденных окнах, дверях и крышах.

Симчишин также проинформировал, что в Хмельницком к генераторам подключили канализационно-насосные станции и котельные, поэтому сейчас 90% потребителей получают водоснабжение, почти все снабжены теплом. В то же время, 50% потребителей оказались без электроэнергии, ее поставки планируют возобновить до вечера. В дальнейшем будут действовать графики отключения света.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 февраля атаковали Хмельнитчину сначала беспилотниками. Тогда враг попал в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

Уже утром в Хмельницком снова раздался взрыв, после которого в ОВА сообщили, что часть города оказалась без электроснабжения и могут быть сбои в водоснабжении.

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