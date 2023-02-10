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Ракетный удар по Хмельницкой области: глава ОВА показал фото с места обстрела

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
573
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Хмельницкой области: глава ОВА показал фото с места обстрела

Фото: Сергей Гамалий

Глава ОВА показал фото с места обстрелов.

Российские террористы 10 февраля обстреляли Хмельницкую область. Одна из ракет попала в один из объектов коммунальной инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий и опубликовал фото последствий попадания.

"Вот так выглядел один из наших объектов, по которому сегодня нанесли удар решисты. Но мы не сдадимся и не сломаемся. Выстоим и победим!", — написал Гамалий.

Фото: Сергей Гамалий / ©
Фото: Сергей Гамалий
Фото: Сергей Гамалий / ©
Фото: Сергей Гамалий

Обстрелы Хмельницкой области 10 февраля

Утром, 10 февраля, стало известно, что российские оккупанты иранскими дронами атаковали объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Во время массированного ракетного обстрела россияне в очередной раз запустили ракеты по Хмельницкой области. Одна вражеская ракета попала в объект коммунальной инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады и повредила учебное заведение, многоэтажки и частные дома.

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Дата публикации
Просмотры
573
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