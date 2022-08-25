Ракетный удар по Хмельнитчине: в ОВА рассказали о последствиях атаки и потерпевших

Во вторник, 24 августа, Россия нанесла два ракетных удара по Хмельницкой области.
Два ракетных удара российские террористы нанесли по критической инфраструктуре в Шепетовском районе. В результате атаки врага есть пострадавшие.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий.
По его словам, за медицинской помощью обратились три человека: женщина и двое детей. "У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", — сообщил руководитель области.
В результате ракетных ударов взрывной волной выбиты окна, двери в гражданских домах и школе.
К слову, на самом месте "прилета" возник пожар. Ее спасателям удалось быстро локализовать.
Как сообщалось, воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз. В частности, официально подтверждены обстрелы в Хмельнитчине, Миргороде и т.д.
Читайте также:
- Эксперт рассказал, руководит ли Путин ситуацией на фронте
- Ракетные удары России 24 августа: эксперт назвал "неожиданную" вражескую атаку
- "Россия растеряна": американский генерал дал прогноз по окончании войны и возможные изменения в Кремле