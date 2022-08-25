Ракетный удар по Хмельнитчине: в ОВА рассказали о последствиях атаки и потерпевших

Во вторник, 24 августа, Россия нанесла два ракетных удара по Хмельницкой области.

Два ракетных удара российские террористы нанесли по критической инфраструктуре в Шепетовском районе. В результате атаки врага есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий.

По его словам, за медицинской помощью обратились три человека: женщина и двое детей. "У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", — сообщил руководитель области.

В результате ракетных ударов взрывной волной выбиты окна, двери в гражданских домах и школе.

К слову, на самом месте "прилета" возник пожар. Ее спасателям удалось быстро локализовать.

Как сообщалось, воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз. В частности, официально подтверждены обстрелы в Хмельнитчине, Миргороде и т.д.

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