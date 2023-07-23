Ракетный удар по кафедральному собору УПЦ МП в Одессе: кого обвинил Московский патриархат

Пострадал охранник собора, ему оказана медицинская помощь.
Одесская епархия УПЦ МП отреагировала на ракетный удар по Одесскому Преображенскому кафедральному собору, принадлежащему Московскому патриархату. Там признали, что атаку совершила страна-террористка Россия.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.
" Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы. Полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу после "прилета" начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные, которым быстро удалось локализовать и потушить его.
По состоянию на утро продолжаются спасательные работы, проводимые сотрудниками ГСЧС, работают коммунальные службы.
В результате удара пострадал охранник собора, ему оказана медицинская помощь и госпитализирован бригадой ЭМД.
"Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию России против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы — Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никак не связан с военными объектами", — говорится в заявлении.
Ракетный удар по Одессе 23 июля
Напомним, в ночь на 23 июля Россия массированно атаковала Одессу. В результате "прилета" повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и религиозное учреждение..
Из-за российской агрессии в Одессе пострадало 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети. К сожалению, есть один погибший.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса!!! Ночь ужаса! Россияне массированно били ракетами!
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