Ракетный удар по кафедральному собору УПЦ МП в Одессе: кого обвинил Московский патриархат

Одесская епархия УПЦ МП отреагировала на ракетный удар по Одесскому Преображенскому кафедральному собору, принадлежащему Московскому патриархату. Там признали, что атаку совершила страна-террористка Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.

" Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы. Полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после "прилета" начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные, которым быстро удалось локализовать и потушить его.

По состоянию на утро продолжаются спасательные работы, проводимые сотрудниками ГСЧС, работают коммунальные службы.

В результате удара пострадал охранник собора, ему оказана медицинская помощь и госпитализирован бригадой ЭМД.



"Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию России против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы — Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никак не связан с военными объектами", — говорится в заявлении.

Ракетный удар по Одессе 23 июля

Напомним, в ночь на 23 июля Россия массированно атаковала Одессу. В результате "прилета" повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и религиозное учреждение..

Из-за российской агрессии в Одессе пострадало 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети. К сожалению, есть один погибший.