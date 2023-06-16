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Ракетный удар по Киевщине: есть пострадавшие дети и массовые повреждения домов (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Киевщине: есть пострадавшие дети и массовые повреждения домов (фото)

Последствия ракетного удара по Киевщине / Фото: соцмережі

Местную жительницу буквально отбросило ударной волной.

Российские оккупанты 16 июня запустили ракеты в сторону Киевской области. В результате пострадали двое детей и бабушка.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава полиции Киевской области генерал Андрей Небитов.

"Пострадали двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. Повреждены более 30 домов. Такие последствия ракетного удара врага в Киевской области", — подчеркнул Андрей Небитов.

Повреждено более 30 домов / ©
Повреждено более 30 домов

Отметим, что российские оккупанты запустили ракеты по Киевщине в тот момент, как в столице находилась делегация из африканских стран. По мнению руководителя ОП Андрея Ермака, Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он испытывает полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой.

Напомним, что во время атаки на Киев лидеры африканских стран спускались к укрытию.

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Дата публикации
Просмотры
6082
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