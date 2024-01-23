Ракетный удар по Киеву: десятки пострадавших и разрушения в разных районах – подробности от Кличко

Виталий Кличко рассказал, что известно о последствиях ракетного удара по Киеву.
В результате утренней ракетной атаки россиян по Киеву 23 января в разных районах столицы повреждены несколько зданий, 18 человек пострадали.
Об этом рассказал мэр Виталий Кличко.
В столице по состоянию на этот час известно о 18 пострадавших, 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте.
"Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадавшая жива!", — рассказал он.
Повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском, Печерском и Дарницком районах. На местах работают экстренные службы.
Святошинский район:
В результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этаж жилого дома и четыре квартиры.
В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты – жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу – горели автомобили.
Соломенский район:
В многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.
Печерский район:
В результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.
Дарницкий район:
Зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома – без возгорания и вблизи территории детского сада – тоже без дальнейшего горения.
Все экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков.
Напомним, оккупационная армия России в ночь на 23 января атаковала Украину "Шахедами", а уже под утро массированно выпустила ракеты из стратегической авиации. Взрывы прогремели в Павлограде на Днепропетровщине, Киеве и Харькове. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях и жертвах атаки (фото).
Читайте также: