Ракетный удар по Киеву: десятки пострадавших и разрушения в разных районах – подробности от Кличко

Виталий Кличко рассказал, что известно о последствиях ракетного удара по Киеву.

В результате утренней ракетной атаки россиян по Киеву 23 января в разных районах столицы повреждены несколько зданий, 18 человек пострадали.

Об этом рассказал мэр Виталий Кличко.

В столице по состоянию на этот час известно о 18 пострадавших, 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте.

"Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадавшая жива!", — рассказал он.

Повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском, Печерском и Дарницком районах. На местах работают экстренные службы.

Святошинский район:

В результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этаж жилого дома и четыре квартиры.

В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты – жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу – горели автомобили.

Соломенский район:

В многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.

Печерский район:

В результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

Дарницкий район:

Зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома – без возгорания и вблизи территории детского сада – тоже без дальнейшего горения.

Все экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков.

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 23 января атаковала Украину "Шахедами", а уже под утро массированно выпустила ракеты из стратегической авиации. Взрывы прогремели в Павлограде на Днепропетровщине, Киеве и Харькове. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях и жертвах атаки (фото).

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