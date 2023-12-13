Ракетный удар по Киеву и дроновая атака Одессы – как прошла ночь в регионах

Ночь против 13 декабря в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 13 декабря, и как прошла ночь в Украине.

Киевщина

Ночью воздушная тревога без последствий. Предварительно – без пострадавших. Попадания и падения обломков не зафиксированы.

В Киеве в результате вражеской атаки и работы ПВО зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы. Есть разрушение, повреждение, пострадали люди: 53 человека, шестеро из которых – дети.

Хмельницкая область

Сегодня ночью во время воздушной тревоги на территории Хмельницкого района силы ПВО ВСУ обезвредили ударный БПЛА типа "Shahed". Пострадавших, разрушений, повреждений инфраструктуры в результате атаки БПЛА нет.

Черниговщина

За сутки – один обстрел (13 взрывов). Враг обстреливал Корюковский район из гранатометов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина

Ночью россияне совершили два обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано пять взрывов. Обстрелы подверглись Свесской и Эсманской громадам. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили пять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

В Середино-Будской громаде в результате обстрелов повреждены окна в частном доме, линия электросетей. Информация о пострадавших не поступала.

Запорожская область

За прошедшие сутки рашисты нанесли 88 ударов по 21 населенному пункту. Захватчики совершили 3 РСЗО-обстрела Роботиного и Новоданиловки, 17 вражеских беспилотников атаковали Малую Токмачку, Роботино и Новодаровку. 68 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Малиновки, Щербаков, Полтавки, Луговского, Верхней Терсы, Степного, Каменского и других городов и сел на линии огня. В результате вражеского обстрела повреждены несколько жилых домов, мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина

Ночью российские войска дважды обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем тяжелой артиллерии районный центр. Прошло без последствий.

Харьковщина

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подвергся более 21 населенному пункту: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Купянского района и другие.

В результате артиллерийских обстрелов в г. Купянск повреждены жилые дома. На территории домовладения погиб местный житель. Также есть пострадавший местный житель, госпитализированный в Купянскую ЦРБ, состояние тяжелое.

Луганщина

Вчера Силы обороны отразили две атаки вблизи Макеевки. Огненное давление враг устроил от Нововодяного до Невского, не обходя Макеевку. Также артиллерия и минометы противника сосредоточили внимание на Белогоровке и Серебрянском лесу. За сутки противник совершил 117 обстрелов (514 снарядов).

Донетчина

Более тысячи обстрелов по линии столкновения. Вид вооружения – артиллерия, РСЗО "Град". Под огнем рашистов: с.Орловка, Авдеевка, с.Нетайлово, Красногоровка, с.Волченко. В Донецкой области за сутки: один человек ранен.

Николаевщина

Ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков. Информация о повреждении уточняется. Пострадавших нет.

Вчера и сегодня с утра вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Одесчина

В течение нескольких часов российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Продолжилась напряженная боевая работа сил ПВО.

В результате российской атаки многочисленные ранения, переломы и ожоги получили двое мужчин. Один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии – они госпитализированы в медучреждения. Пострадавшие получают всю необходимую помощь. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 113 обстрелов (606 снарядов), из них по г. Херсон — 14 обстрелов (38 снарядов).

Враг продолжает атаковать город Херсон. В результате вчерашней утренней атаки в Центральном районе — "прилет" по дому херсонцев. Пострадал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу. Состояние потерпевшего – средней тяжести.

В Корабельном районе Херсона под огонь попал 54-летний мужчина, находившийся на улице. Сейчас пострадавший – в медучреждении.

Также в Херсоне в результате артиллерийского удара пострадал 67-летний мужчина. Врачи проводят обследование и оказывают помощь раненому.

Рашисты обстреляли Тягинку. В собственном доме ранение получил 50-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

В больницу обратились двое херсонцев, 11 декабря попавших под вражеский обстрел в Корабельном районе Херсона. У мужчин, 37 и 39 лет, диагностировали контузии, взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших – удовлетворительное. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. За сутки по области: шесть человек получили ранения.

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