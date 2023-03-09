Ракетный удар по Киеву: как будут работать учебные заведения

В Киеве после ночной атаки учебные заведения работают в дистанционном режиме. А детские садики – в режиме дежурных групп.

"Об образовательном процессе в столице. На решения руководителей образовательных учреждений могут быть изменения в начальном процессе. Отдельные школы сегодня перешли на дистанционный формат. Но централизованно сохраняется смешанная форма обучения", — сообщил сайту ТСН.ua Сергей Попко, глава КГВА.

Городской руководитель Ирпеня Александр Маркушин заявил, что школы будут работать дистанционно, а детсады в штатном режиме.

"Прошу частные образовательные учреждения также прислушиваться к этим рекомендациям.

Будьте осторожны! Берегите себя и родных", — написал он.

Решение о переводе школ на дистанционную форму было принято и в Бориспольской громаде. Сады там будут работать в режиме дежурных групп.

Ночная атака на столицу

Российские оккупанты во время воздушной атаки на Киев в ночь на 9 марта использовали баллистическую ракету "Кинжал". Ракета попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте.

В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека, им оказывается медицинская помощь.

Глава ОВА Сергей Попко отметил, что воздушная атака в столице продолжалась более 7 часов, а для нее российские оккупанты использовали практически все типы своего воздушного вооружения — иранские дроны-камикадзе "Shahed" и почти все наименования крылатых ракет.

Из-за ракетной атаки РФ в столице ввели частичные экстренные отключения электроэнергии.

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