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Ракетный удар по Киеву: Кличко сделал заявление о пострадавших

Ракетный удар по Киеву: Кличко сделал заявление о пострадавших

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Уже пять пострадавших среди гражданского населения.

После российской атаки на Киев в понедельник, 25 марта, было зафиксировано падение обломков воздушных целей в разных районах столицы. Также пострадали среди гражданского населения.

Подробности сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Трем медики оказали помощь на месте. Двое госпитализированы», — написал он.

Напомним, российские войска устроили ракетную атаку на Киев 25 марта, в результате которой обломки рухнули в Печерском, Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Подробности — в материале.

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