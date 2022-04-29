Ракетный удар по Киеву: под завалами дома нашли тело погибшего человека

В Киеве под завалами дома, потерпевшего разрушения от российского ракетного удара 28 апреля, нашли тело погибшего человека.

Об этом 29 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", — заявил он.

Других подробностей Кличко не предоставил. В то же время Антон Геращенко в своем телеграм-канале написал, что под завалами "спасатели обнаружили труп женщины".

Ранее в КГГА сообщили, что в результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадали десять человек. Четверо человек госпитализировали.

Стоит отметить, что 28 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Киеву: попадания были в Шевченковском районе. Одна из ракет попала в нижние этажи 25-этажного жилого дома.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 65-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: