Ракетный удар по Киеву: под завалами многоэтажки, вероятно, есть погибшие – МВД (фото)

В Киеве из-за атаки пострадали около десятка человек.

В Киеве в результате ракетного удара, который оккупационная армия России нанесла утром 7 февраля, пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На местах "прилетов" работают спасатели и полиция.

В результате атаки россиян в Голосеевском районе Киева возник пожар в 18-этажном доме, есть разрушения. Подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. По данным правоохранителей, под завалами, вероятно, есть погибшие.

Последствия ракетной атаки по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Последствия ракетной атаки по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Падение обломков и повреждение автомобилей также зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.

Предварительно известно о пяти пострадавших, трое из которых госпитализированы, остальные медики оказали помощь на месте.

Ракетная атака по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Национальная полиция Украины

Ракетная атака по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Национальная полиция Украины

Ракетная атака по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Национальная полиция Украины

Ракетная атака по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Национальная полиция Украины

Ракетная атака по Киеву 7 февраля 2024 / Фото: Национальная полиция Украины

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ракетная атака на столицу! Горит несколько этажей многоэтажки в Киеве!

Напомним, в Киеве из охваченного огнем дома госпитализировали беременную.

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