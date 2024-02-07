Ракетный удар по Киеву: под завалами многоэтажки, вероятно, есть погибшие – МВД (фото)

В Киеве из-за атаки пострадали около десятка человек.
В Киеве в результате ракетного удара, который оккупационная армия России нанесла утром 7 февраля, пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
На местах "прилетов" работают спасатели и полиция.
В результате атаки россиян в Голосеевском районе Киева возник пожар в 18-этажном доме, есть разрушения. Подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. По данным правоохранителей, под завалами, вероятно, есть погибшие.
Падение обломков и повреждение автомобилей также зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.
Предварительно известно о пяти пострадавших, трое из которых госпитализированы, остальные медики оказали помощь на месте.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ракетная атака на столицу! Горит несколько этажей многоэтажки в Киеве!
Напомним, в Киеве из охваченного огнем дома госпитализировали беременную.
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