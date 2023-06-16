Ракетный удар по Киеву: представители ЮАР отрицают террористический обстрел со стороны армии РФ

Взрывов представители делегации якобы не слышали, однако в укрытие спустились.

Один из представителей африканской страны, который сегодня, 16 июня, был с визитом в Киеве, оказывается, не слышал взрывов и сигнала воздушной тревоги.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа Африканской мирной миссии продолжается по плану", – написал Винсент Магвенья.

Однако сигнал воздушной тревоги и взрывы все же были слышны всем киевлянам. Поскольку РФ запустили по столице 12 ракет типа "Калибр" и "Кинжал". Все воздушные цели сбили силы противовоздушной обороны.

Представитель ЮАР также добавил, что во время визита в столицу видел обычный день киевлян.

"И взрывов мы не слышали. Вместо этого мы видели, как люди неторопливо проводят свой день. Из того, что мы пережили до сих пор, все кажется нормальным", — заявил Магвенья.

Напомним, что российские оккупанты 16 июня запустили ракеты в сторону Киевской области, в результате чего пострадали двое детей и бабушка.

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