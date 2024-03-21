Ракетный удар по Киеву: Приходько пряталась в метро, Тарабарова под громкие взрывы бежала в укрытие

В ночь на 21 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву.

Враг выпустил по Украине более 30 ракет разных типов, среди которых были и баллистические. Предварительно силам ПВО удалось сбить все враждебные цели. К сожалению, есть попадание осколков. По состоянию на девять утра от ракетных обстрелов ранения получили 13 мирных жителей.

Украинские знаменитости отреагировали на очередной циничный поступок российских оккупантов. Звезды поделились, как прошла их ночь.

Светлана Тарабарова

Исполнительница рассказала, что пережила ужасную ночь, которую она точно не забудет. Артистка под звуки громких взрывов и вспышки за окном будила детей и бежала с ними в укрытие. Также певица рассказала о последствиях вражеских обстрелов Киева.

"Наверное, я никогда не забуду ощущения, когда ты хватаешь ребенка с кроватки под вспышки и взрывы за окном и летишь в укрытие. Что-то внутри сжимается и обрывается навсегда. Повреждены шесть учебных заведений в Киеве. В садике и школе Святошинского района выбиты оконные стекла. В Шевченковском районе также повреждены окна зданий школы и двух детских садов, еще на территории одного сада упали осколки. Спасибо всем спасательным службам и всем, благодаря кому мы сегодня проснулись", — высказалась артистка.

Реакция Светланы Тарабаровой на обстрел Киева

Андрей Джеджула

Шоумен показал последствия вражеского обстрела, а также поблагодарил силы ПВО за сбитые ракеты.

"Наше не доброе утро в Киеве! Спасибо силам ПВО за их работу! Даже не буду спрашивать, кто они после этого! Мы все и так в курсе уже 10 лет! Особенно два последних! Держимся!" – высказался ведущий.

Последствия ракетной атаки по Киеву 21 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Леся Никитюк

Ведущая показала, сколько враг выпустил ракет. Знаменитость поблагодарила сил ПВО, которые сбили вражеские снаряды.

"Титаны! Спасибо!" – коротко написала Леся Никитюк.

Реакция Леси Никитюк на обстрел Киева

Наталья Островская

Ведущая в пять утра, когда начался обстрел, кормила дочь. По словам знаменитости, на этот раз ей пришлось это делать в безопасном месте под звуки взрывов. Островская также поблагодарила силы ПВО за сбитые ракеты.

"Обычно у нас кормление в пять утра. Сегодня (21 марта – прим. ред.) ничего не изменилось, кроме звуков ракет и взрывов. Традиционно благодарим ПВО за работу!" – отметила ведущая.

Наталья Островская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Анастасия Приходько

Исполнительница не стала пренебрегать безопасностью. Вместе с детьми артистка во время воздушной тревоги находилась в метро, где пряталась от громких взрывов.

Анастасия Приходько с сыном

Екатерина Репяхова

Блогерша показала последствия вражеской атаки. Репяхова отметила, что у нее есть только одна мечта, чтобы прекратила существовать страна-агрессор: "Одна мечта, чтобы прекратила существовать Россия".

Реакция Екатерины Репяховой на обстрел Киева

Анна Саливанчук

Актриса поинтересовалась у подписчиков, как они пережили ужасное утро. Также знаменитость поделилась, что рядом с ними было очень громко и страшно.

"У нас было очень громко и страшно. Постоянно работала сигнализация машин из-за взрывов". – поделилась артистка.

Сыновья Анны Саливанчук

Ольга Фреймут

Ведущая показала последствия вражеских обстрелов Киева. Фреймут в очередной раз отметила, что Россия – это террористическая страна.

Реакция Ольги Фреймут на обстрел Киева

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