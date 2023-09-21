Ракетный удар по Киеву: в городе пожары, количество раненых растет (фото)

Утром, 21 сентября, в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе в ПВО.

О последствиях сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Дарницком районе Киева известно о по меньшей мере 7 пострадавших. Трех человек (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали. Двум людям медики оказали помощь на месте.

Оккупанты ударили по столице

Последствия атаки:

В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу, пожара нет.

обломки ракеты повредили газовую трубу, пожара нет. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Всего там пострадали семь человек, трое из них госпитализированы — среди них 18-летняя девушка и 9-летняя девочка. Спасатели там тушат пожар на СТО. Горят также 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

есть разрушение нежилых построек. Всего там пострадали семь человек, трое из них госпитализированы — среди них 18-летняя девушка и 9-летняя девочка. В Голосеевском районе пострадавших и разрушений нет.

Кроме этого, Кличко сообщил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода. Позже он сообщил, что электроснабжение возобновлено.

Напомним:

О взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России впервые сообщили Воздушные силы ВСУ еще в 00:13.

"Зафиксирован вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленя" (Мурманская область)", — говорится в сообщении.

Затем о ракетной опасности сообщили в 03.57. Уже в 05:48 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

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