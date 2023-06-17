Ракетный удар по Киеву во время визита делегации ЮАР: в Минобороны назвали цель Кремля

Во время атаки на Киев в пятницу, 16 июня, армия агрессора России пыталась произвести впечатление на "гостей" — делегацию ЮАР, которая как раз находилась в столице. В частности, Москва пыталась показать себя как страну, которая якобы может победить.

Такое мнение высказал советник министра обороны Алексей Копытько.

По его словам, РФ пыталась нанести максимальный ущерб именно в момент приезда в столицу лиц, де-факто действующих в пользу страны-агрессорки. Это было сделано "сознательно и очень демонстративно".

"Таким образом Москва пытается доказать своим посланникам, что они действуют в интересах сильного игрока, обладающего серьезной военной мощью и способного победить", — пояснил представитель Минобороны.

Копытько выразил мнение о том, что, хотя подобные атаки не производят впечатление на Украину и ее западных союзников, но у делегации ЮАР, вероятно, есть "совсем другая картинка относительно войны, чем у нас". "Картинка" сформирована РФ на основании сводок, "в которых уничтожено больше оружия, чем нам предоставлено".

"В общем, это просто удивительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в пользу Москвы: вас воспринимают тупо как пушечное мясо, которое нужно запугать", — подчеркнул советник главы украинского Минобороны.

Ракетная атака на Киев 16 июня

В Киеве воздушная тревога была объявлена в 11:05. Длилась она больше часа. Во время "тревоги" в Киевской области сработали силы ПВО.

Взрывы также слышали жители столицы. В частности, было громко в Подольском районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв связан с работой ПВО рядом с городом.

Во время "тревоги" Воздушные силы Вооруженных сил предупреждали не только о "Калибрах", летевших в направлении Киевской области. Также была угроза ударов по столице баллистическими ракетами.

Впоследствии стало известно, что российская армия выпустила во время тревоги 12 ракет. Все они летели в Киевскую область и столицу. ПВО сбило шесть "Калибров" и шесть "Кинжалов".

В одном из районов Киевщины зафиксировано падение обломков. Разрушены три жилых дома, 15 – повреждены, два хозяйственных сооружения. Также известно, что о результате обстрела пострадали семь человек, из них два ребенка.

Во время ракетной атаки лидерам стран Африки, которые находятся с визитом в столице, пришлось спускаться к укрытиям. В Киев прибыли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских Островов Азали Ассумани, премьер Египта Мустафа Мадбули и глава МИД Уганды Джедже Одонго.

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