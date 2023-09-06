Ракетный удар по Константиновке: количество пострадавших снова возросло (фото)

В Константиновке, по которой сегодня, 6 сентября, россияне нанесли ракетный удар, возросло количество раненых.

В Константиновке Донецкой области, которую обстреляли оккупанты, погибли 16 человек. Еще 31 получил ранения.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Константиновка. Сейчас известно о 16 погибших. Еще 31 человек получил ранения. На месте работают все необходимые службы. Поисково-спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что всем людям оказывают первую помощь и эвакуируют в больницы.

Ракетный удар по Константиновке 6 сентября (5 фото)

Напомним, днем 6 сентября Россия нанесла ракетный удар по рынку Константиновки. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что среди жертв есть ребенок. Тогда речь шла о 20 раненых. Позже это количество выросло до 28 человек.

Впоследствии президент Владимир Зеленский опубликовал видео с момента удара предварительно ракеты по рынку в Константиновке.

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