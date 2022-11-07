Ракетный удар по Краматорску и обстрел многоэтажки в Лимане: какая ситуация в Донецкой области

За сутки россияне атаковали не менее 15 населенных пунктов в Донецкой области.

Российские оккупанты выпустили четыре ракеты по Краматорску и уничтожили многоэтажку в Лимане.

Об этом 7 ноября сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На рассвете россияне выпустили 4 ракеты по Краматорску – по предварительной информации, без жертв. Объем разрушений устанавливаем", — написал он.

Глава ОВА также добавил, что на Волновахском направлении ночью происходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки – без жертв. На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города – без жертв.

На Горловском направлении самый большой урон россияне нанесли Бахмуту – убили одного человека, ранили еще двоих, повредили пять частных домов, одну многоэтажку и предприятие. В Соледарской громаде интенсивные обстрелы происходили возле Яковлевки и Бахмутского, а также под огнем были – окрестности Торецкой и Светлодарской громад.

На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного. В Лимане россияне также разрушили многоэтажку.



Напомним, утром 7 ноября Кириленко сообщил, что за 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения.

Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих в Украине. Там оккупанты не прекращают попыток атаковать позиции ВСУ и обстреливать мирные населенные пункты, однако наши воины держат оборону.

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