Ракетный удар по Краматорску: количество погибших и раненых снова выросло, фото с места происшествия

Число пострадавших возросло до 42 человек.

Российская террористическая армия во вторник, 27 июня, нанесла ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Уже известно о трех погибших.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По состоянию на данный момент известно о трех погибших и 25 пострадавших. На месте происшествия работают спасатели.

"В Краматорске по состоянию на данный момент известно о 3 погибших гражданских в результате российского ракетного удара. Также 25 человек получили ранения. Из них — один ребенок", — сообщил Ермак.

В Нацполиции сообщили о трех погибших и 42 раненых.

"По состоянию на 22:00 в Краматорске в результате российских обстрелов погибли три человека, в том числе ребенок, еще 42 получили ранения", — говорится в сообщении.

Россияне запустили ракету по центру Краматорска / Фото: facebook/Павел Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что террористическая армия нанесла ракетный удар по пиццерии.

"По предварительной информации, под завалами пиццерии до сих пор находятся люди — продолжается спасательная операция. На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб, работает полиция. Раненые получают необходимую медицинскую помощь. Вблизи места попадания повреждены многочисленные дома, здания магазинов, кафе и других заведений", – написал он.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Ракетный удар по Краматорску 27 июня: что известно

Российские террористы во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. оккупанты попали в общепит, где было большое скопление людей.

Второе попадание было в село Беленькое. По предварительным данным, российская террористическая армия ударила по Краматорске ракетой С-300.

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