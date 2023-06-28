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Ракетный удар по Краматорску: количество погибших снова возросло, фото с места трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Краматорску: количество погибших снова возросло, фото с места трагедии

В Краматорске уже 11 погибших / Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Российская террористическая армия вечером, 27 июня, нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. По состоянию на 17:00 известно об 11 погибших и 56 раненых.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В настоящее время идет разбор завалов на месте ракетного удара.

"По состоянию на 17:00 28 июня из-под завалов деблокированы тела 11 человек (в том числе 3 ребенка), пострадали 56 человек (в том числе 1 ребенок) и 7 человек спасены", - сообщили спасатели.

Последствия ракетного удара по Краматорску / © Facebook/ ГСЧС Украины
Последствия ракетного удара по Краматорску / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

На месте трагедии работают также психологи, помогающие пострадавшим.

Ракетный удар по Краматорску / © Facebook/ ГСЧС Украины
Ракетный удар по Краматорску / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Ракетный удар по Краматорску: что известно

Российские террористы вечером 27 июня нанесли ракетный удар по пиццерии в Краматорске, в которой в то время отдыхали люди.

По данным военных, оккупанты запустили по ресторану ракету "Искандер". После этого СБУ задержала корректировщика российской ракеты. Им оказался местный житель. Коллаборант признал, что сотрудничал с оккупантами и передал им видео перед ракетным ударом.

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Дата публикации
Просмотры
1262
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