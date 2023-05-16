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Ракетный удар по Краматорску – последствия "прилетов" по спальным районам (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Краматорску – последствия "прилетов" по спальным районам (фото)

Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко

В Краматорске в результате атаки россиян повреждены многоэтажки и котельная.

В ночь на 16 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и котельная. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко и показал фото разрушений.

"Краматорск ночью снова был под ударом — Россия в очередной раз обстреляла спальные районы города. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили: 11 многоквартирных домов, детский сад, котельная, СТО и коммунальные помещения", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко. / ©
Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко.
Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко. / ©
Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко.
Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко. / ©
Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко.
Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко. / ©
Ракетный удар по Краматорску. Фото/Facebook: Александр Гончаренко.

Напомним, около 00:13 16 мая в Краматорске раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о ракетах С-300.

В целом россияне выпустили по Украине 18 ракет разных типов. Все они уничтожили силы и средства противовоздушной обороны.

В Воздушных силах отметили, что шесть высокоточных ракет "Кинжал" летели именно на Киев.

Обломки вражеских ракет и беспилотников упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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Дата публикации
Просмотры
433
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