Ракетный удар по Краматорску: пуск мог быть с оккупированных Россией территорий – расследователи

Ракетный удар по Краматорску: пуск мог быть с оккупированных Россией территорий – расследователи

Авторы расследования также напомнили РФ, что на вооружении ее армии есть комплексы "Точка-У".

Расследователи Conflict Intelligence Team предполагают, что ударившая по вокзалу Краматорска ракета могла быть запущена с оккупированных Россией территорий. Расследователи также не считают возможным вариант "провокации Украины".

Об этом говорится в сообщении Conflict Intelligence Team 8 апреля.

Там пояснили, что на фото обломков хорошо видна ракетная часть ракеты "Точка-У". По фото и видео можно выяснить, что ракетная часть лежит по направлению к северо-востоку. Это значит, что ракета могла прилетела с запада, юго-запада или юга.

Расследователи также отметили, что ракетная часть упала на землю и явно не перекинулась при падении, иначе развалилась бы на части, поэтому можно применить этот метод определения траектории.

Там обратили внимание на то, что Минобороны России тоже указывает на юго-западное направление прилета, в то же время утверждая, что запуск осуществили из подконтрольного Украине Доброполья.

"Однако в юго-западном направлении (например, к югу от Угледара и в районе Великой Новоселки) в пределах дальности полета ракеты "Точки-У" (120 км) есть позиции российских и "сепаратистских" сил, то есть запуск вполне мог быть осуществлен оттуда", – говорится в сообщении CIT.

Фото из открытых источников

Расследователи также пишут, что если пренебречь направлением ракетной части, то можно предположить, что запуск совершили из подконтрольного боевикам "ДНР" Шахтерска юго-восточнее Краматорска, где незадолго до попадания отмечался запуск некоторых ракет. В таком случае, возможно, рано или поздно будет найдена и вторая ракетная часть.

В то же время, опубликованные пророссийскими каналами отчеты о попадании в "скопление ВСУ" вряд ли могут быть непосредственным признанием Россией вины, отметили в CIT.

"Из нашего опыта, подобные каналы часто публикуют найденные в Интернете кадры обстрелов жилых кварталов и выдают их за удары по украинским военным объектам", – говорится в сообщении.

В то же время они считают гораздо более подозрительными предупреждения, опубликованные пророссийским каналом в ночь на 8 апреля, в которых жителям Славянска и Краматорска советуют не эвакуироваться по железной дороге. Кроме того, именно Минобороны РФ неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска.

Расследователи также прокомментировали утверждение российского Минобороны о том, что на вооружении РФ якобы нет комплексов "Точка-У". Так, авторы расследования указали, что еще в конце 2021 года сообщалось, что 47-я ракетная бригада 8-й армии, дислоцированная восточнее Донбасса, имеет на вооружении "Точки-У", и их можно увидеть в репортаже местного телевидения. Бригадный комплект "Искандер-М" 47-я бригада получила только 26 января 2022 года – менее чем за месяц до вторжения в Украину – и вряд ли успела его освоить.

Кроме того, Россия использовали комплексы "Точка-У" на Киевском направлении. Эшелон с пусковыми установками со знаком V был зафиксирован в белорусском Гомеле при выводе оккупационных войск из Киевской области. О поставках этих комплексов в Беларусь ранее сообщали активисты проекта "Мотолько помоги".

В то же время, расследователи подчеркнули, что не считают возможным вариант "провокации Украины", на котором настаивает Минобороны РФ.

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

В результате удара по краматорскому вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети.

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