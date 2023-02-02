Ракетный удар по Краматорску: ранены 5 человек, повреждены почти 20 зданий (фото)

В результате атаки врага повреждены 16 жилых домов, детская поликлиника и школа.
В результате ракетного удара по Краматорску 2 февраля ранения получили по меньшей мере пять человек, а также повреждены 18 зданий.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"По меньшей мере 5 человек ранены в результате ракетного удара по Краматорску", – отметил он.
Глава области уточнил, что оккупанты нанесли удар по центру города двумя ракетами.
Таким образом, враг повредил 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детскую поликлинику, школу, гаражи и автомобили.
На месте атак работают правоохранители, спасатели, коммунальные службы, помогающие местным жителям минимизировать нанесенный ущерб.
Кириленко также в очередной раз призвал всех гражданских эвакуироваться из Донецкой области.
Напомним, российские войска 2 февраля ударили ракетами по Краматорску, а именно по жилой застройке города.
Этому предшествовал еще один ракетный удар врага по Краматорску, произошедший вечером 1 февраля. Россияне попали по жилой четырехэтажке и полностью разрушили один подъезд. Жертвами атаки стали по меньшей мере три человека.
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