Ракетный удар по Краматорску: ранены 5 человек, повреждены почти 20 зданий (фото)

В результате атаки врага повреждены 16 жилых домов, детская поликлиника и школа.

В результате ракетного удара по Краматорску 2 февраля ранения получили по меньшей мере пять человек, а также повреждены 18 зданий.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



"По меньшей мере 5 человек ранены в результате ракетного удара по Краматорску", – отметил он.

Также читайте Россияне обстреляли Херсон и Камышаны: погибли мирные жители

Глава области уточнил, что оккупанты нанесли удар по центру города двумя ракетами.

Таким образом, враг повредил 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детскую поликлинику, школу, гаражи и автомобили.



На месте атак работают правоохранители, спасатели, коммунальные службы, помогающие местным жителям минимизировать нанесенный ущерб.

Кириленко также в очередной раз призвал всех гражданских эвакуироваться из Донецкой области.

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Напомним, российские войска 2 февраля ударили ракетами по Краматорску, а именно по жилой застройке города.

Этому предшествовал еще один ракетный удар врага по Краматорску, произошедший вечером 1 февраля. Россияне попали по жилой четырехэтажке и полностью разрушили один подъезд. Жертвами атаки стали по меньшей мере три человека.

Ракетный удар по Краматорску, Великобритания бастует, Лубинец и Саакашвили – новости 2 февраля

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.