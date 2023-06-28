Ракетный удар по Краматорску: ранены трое колумбийцев и украинская писательница — ее состояние тяжелое

В результате ракетного удара по Краматорску ранены трое колумбийцев и писательница Виктория Амелина.

В результате ракетного удара по Краматорску 27 июня пострадали трое колумбийцев – писатель Гектор Абад, политик Серхио Харамильо, журналистка Каталина Гомес – они получили легкие ранения. Украинская писательница Виктория Амелина, также пострадавшая, находится в тяжелом состоянии – она получила ранение в голову.

Об этом говорится в заявлении Абада и Харамильо.

В момент атаки колумбийцы обедали с Викторией Амелиной в ресторане, по которому ударила ракета.

Вот что van quedar @hectorabadf и Sergio Jaramillo, впоследствии de sobrevivir a un bombardeo a Ucrania. Impactante. pic.twitter.com/LkdddjHJWF — José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) 27 июня 2023

Виктория Амелина – украинская писательница и общественный деятель, лауреат литературной премии мне Джозефа Конрада-Коженевского. Она также является основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля Донецкой области. На Франкфуртской книжной ярмарке читала рассказ Олега Сенцова в переводе на английский и участвовала в многочисленных акциях в поддержку его освобождения.

Напомним, по состоянию на утро 20 июня в Краматорске выросло число погибших в результате ракетного удара – в настоящее время известно о восьми жертвах, в том числе три ребенка.

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