Ракетный удар по Краматорску: СБУ поймала корректировщика – местного жителя (фото, видео)

Злоумышленник был ранее дистанционно завербован спецслужбами РФ, которого "активировали" во время полномасштабной войны и давали ему разные задачи.

Контрразведка СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Краматорску 27 июня, которым оказался завербованный российскими спецслужбами местный житель-работник газотранспортного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Там отметили, что контрразведка по горячим следам задержала агента российских спецслужб, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска. Корректировщик – "расконсервированный" агент российского главного управления Генштаба ВС (более известного как ГРУ).

"27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей. Для выполнения вражеского указания агент гру совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке", — говорится в сообщении СБУ.

Получив информацию от корректировщика, российские оккупанты ударили ракетой по кафе, в котором находились люди.

По данным следствия, российский агент – житель Краматорска, работающий в местном газотранспортном предприятии. Он был ранее дистанционно завербован со стороны ГРУ, а во время полномасштабной войны агента "активировали" и дали задачу по сбору разведданных о местах базирования и перемещения украинских войск в Славянске и Краматорске. Агент также должен был передавать места расположения местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданских.

СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Краматорску

Сейчас принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств этого преступления и привлечению к ответственности фигуранта и других причастных лиц.

"Такое задержание – это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните – наказание неотвратимо! Так же, как неизбежно будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений – представители путинского режима", – цитирует пресс-центр СБУ руководителя службы Василия Малюка.

Что известно о ракетном ударе по Краматорску

Российские войска под вечер 27 июня ударили двумя ракетами по Краматорску и по селу Беленькое. Оккупанты попали в помещение пиццерии. В результате атаки повреждены многочисленные дома, торговые помещения, кафе, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения.

По состоянию на середину дня 28 июня известно о 10 погибших и 61 пострадавшем в результате российской атаки. Спасатели на месте продолжают искать под завалами людей.

По уточненным данным, удар по Краматорску был нанесен ракетами "Искандер". Среди погибших – 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш.

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