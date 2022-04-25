Ракетный удар по Кременчугу: председатель ОВА сообщил подробности и рассказал о жертвах и разрушениях

Ракетный удар по Кременчугу: председатель ОВА сообщил подробности и рассказал о жертвах и разрушениях

В результате ракетного удара по Кременчугу, который россияне нанесли на Пасху, 24 апреля, погиб один человек, еще 7 пострадали.

Об этом 25 апреля сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Детали обстрела Кременчуга. Вчерашний вечер — тяжелый для Полтавской области. Самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения. 9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести", — сообщил глава области.

Лунин добавил, что есть значительные разрушения построек, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.

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Стоит отметить, что вечером 24 апреля, в первый день Пасхи, Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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