Ракетный удар по Кременчугу в годовщину атаки на ТРЦ: Подоляк назвал истинную цель России

Эту нелепую, но жестокую атаку на мирное население оккупанты устроили, чтобы после "загаженный штанов российских властей" "получить минуту аплодисментов".

Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу 27 июня в годовщину атаки на ТРЦ, чтобы отвлечь внимание общественности от провалов власти, однако сделать этого не получится.

Такое мнение советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал в Сети.

"Россия не просто нанесла ракетный удар по Кременчугу в годовщину кровавой атаки на ТРЦ. Она сделала это точно в то же время (в полдень) и с тем же типом оружия (противокорабельная ракета Х-22)", – говорится в заявлении советника главы ОП.

Подоляк предположил, что ракетный удар по Кременчугу является результатом состоявшегося накануне "антикризисного совещания VIP-охранников Путина". Очевидно, речь идет о событиях в РФ после бунта ЧВК "Вагнер" и его владельца Евгения Пригожина.

"Чтобы отвлечь внимание общественности от загаженных штанов российских властей, было решено предложить патриотической общественности конфету: совершить совершенно бессмысленную, но жестокую атаку на мирное население далекого украинского города, чтобы получить минуту аплодисментов", – объяснил советник руководителя президентского офиса.

Он убежден, что у россиян ничего не получится: "Часы уже начали отсчет. Карета непременно превратится в тыкву".

Ракетный удар по Кременчугу

Днем 27 июня в Кременчуге во время тревоги раздались взрывы. Впоследствии глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что враг нанес по Кременчугу удар ракетами Х-22 — такими же в прошлом году оккупанты устроили кровавую атаку по местному торговому центру "Амстор". В этот раз россияне попали в дачный кооператив. Обошлось без пострадавших.

Напомним, во время атаки по Кременчугу 27 июня 2022 года оккупанты попали ракетами по ТЦ "Амстор", в котором находились более тысячи человек. Здание было разрушено, и спасатели несколько дней разбирали его завалы. В результате атаки погибли 29 человек, еще 66 человек пострадали. На месте удара спасатели обнаружили десятки фрагментов человеческих тел.

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