- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 881
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетный удар по Кривому Рогу и области: появились первые фото после атаки
Без пострадавших не обошлось и на других территориях области, куда россияне направили БПЛА, тяжелую артиллерию и КАБ.
Из-за атаки БпЛА, тяжелой артиллерии и КАБов Днепропетровской области 2 апреля пострадали люди и их дома.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
На Никопольщине из-за обстрелов противника ранений получили мужчина и женщина 51 и 77 лет. На Синельниковщине — 56-летняя местная жительница.
«В последнем районе избиты 6 частных домов Новопавловской и Великомихайловской общин», — добавил Лысак.
В Никопольском атаковали райцентр, Марганецкую и Покровскую общины. Там изуродованы два предприятия, три частных дома, два хозяйственных сооружения, автомобили.
Напомним, Россия атаковала Кривой Рог 2 апреля. Число погибших возросло до четырех. Среди пострадавших — 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 лет. Они находятся в больнице.
Читайте также