Ракетный удар по Кривому Рогу и области: появились первые фото после атаки

Атака 2 апреля / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Из-за атаки БпЛА, тяжелой артиллерии и КАБов Днепропетровской области 2 апреля пострадали люди и их дома.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

На Никопольщине из-за обстрелов противника ранений получили мужчина и женщина 51 и 77 лет. На Синельниковщине — 56-летняя местная жительница.

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Враг атаковал Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

«В последнем районе избиты 6 частных домов Новопавловской и Великомихайловской общин», — добавил Лысак.

Последствия атаки в Днепропетровской области / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В Никопольском атаковали райцентр, Марганецкую и Покровскую общины. Там изуродованы два предприятия, три частных дома, два хозяйственных сооружения, автомобили.

© Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, Россия атаковала Кривой Рог 2 апреля. Число погибших возросло до четырех. Среди пострадавших — 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 лет. Они находятся в больнице.

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