Ракетный удар по Кривому Рогу и обстрел Херсона: Зеленский опубликовал жуткое видео последствий

К сожалению, есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди, сообщил Зеленский.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки россиян по Кривому Рогу и Херсону 31 июля.

Видео показал у себя на странице в телеграмм-канале.

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"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", — говорится в его сообщении.

Зеленский сообщил, что спасатели и все необходимые службы на месте работают. Он уже провел беседы с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией.

"Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", — подчеркнул он.