Ракетный удар по Кривому Рогу и обстрел Херсона: Зеленский опубликовал жуткое видео последствий

К сожалению, есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди, сообщил Зеленский.
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки россиян по Кривому Рогу и Херсону 31 июля.
Видео показал у себя на странице в телеграмм-канале.
"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", — говорится в его сообщении.
Зеленский сообщил, что спасатели и все необходимые службы на месте работают. Он уже провел беседы с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией.
"Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", — подчеркнул он.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты! Кривой Рог! Херсон! Погибшие! Разрушение!
Ракетный удар по Кривому Рогу и обстрел Херсона
Напомним, утром 31 июля нанесла ракетный удар по Кривому Розу и обстреляла Херсон. В МВД сообщили, что россияне выпустили две ракеты по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. Вторая ракета попала в жилой дом. В результате атаки разрушена секция от четвертого до девятого этажа жилого дома.
Также утром 31 июля российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона из "Градов". Один из работников городского коммунального предприятия от полученных травм погиб на месте. Также известно о четырех раненых. Погибшие и раненые – работники коммунального предприятия Херсонского городского совета.
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