Ракетный удар по Кривому Рогу: Игнат предварительно рассказал, каким вооружением РФ атаковала город

Игнат объяснил, почему взрыв и воздушная тревога прозвучали почти одновременно.

Скорее всего, Россия атаковала Кривой Рог баллистическим вооружением. Каким типом ракет был нанесен уда по городу — пока неизвестно.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 31 июля.

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Он подчеркнул, что тип ракет, которыми наносят удары оккупанты по прифронтовым и внутри страны регионам, можно определить окончательно тогда, когда обнаружены обломки.

"Наши специалисты могут это сделать, найдя останки этих ракет – по двигателям устанавливается тип боеприпаса ", – рассказал он.

"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете, насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать и насколько разрушительно. Надо дождаться, когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать, что это было", — сказал спикер.

Игнат объяснил, почему взрыв и воздушная тревога прозвучали почти одновременно. Как он подчеркнул, что баллистика опасна тем, что вылетает из наземной установки и в считанные минуты достигает цели удара.

"Почему воздушные тревоги слишком кратковременны — баллистика опасна вылетающей из наземной установки, которая заранее установлена оккупантами, коварно выпускает эту ракету. Буквально считанные минуты — чем ближе к месту попадания, тем меньше времени на какое-то реагирование и воздушную тревогу", — подчеркнул он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты! Кривой Рог! Херсон! Погибшие! Разрушение!

Россия атаковала Кривой Рог

Напомним, утром 31 июля нанесла ракетный удар по Кривому Розу и обстреляла Херсон. В МВД сообщили, что россияне выпустили две ракеты по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, вторая – в жилой дом. По последним данным, двое погибших и 20 пострадавших.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки россиян по Кривому Рогу 31 июля и показал видео последствий. Он сообщил, что спасатели и все необходимые службы на месте работают. Он уже провел беседы с МВД и СБУ.

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