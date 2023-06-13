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Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали еще одно тело, какая ситуация на месте трагедии

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
439
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали еще одно тело, какая ситуация на месте трагедии

В Кривом Роге нашли еще одно тело / Фото: Associated Press

Чрезвычайщики завершили поисково-спасательную операцию.

В Кривом Роге на месте попадания российской ракеты обнаружили еще одно тело. По состоянию на данный момент погибли 11 мирных жителей.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Тело еще одного погибшего человека достали из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных. Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций”, — рассказал Сергей Лысак.

Напомним, что в ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть ракет, есть попадания по жилому дому.

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Дата публикации
Просмотры
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