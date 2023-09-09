Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших снова увеличилось

Количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова увеличилось — до 74 человек.

Об этом сообщает глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Как отметил Вилкул, среди травмированных три человека — в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу 8 сентября

Утром 8 сентября войска РФ ударили ракетой по админзданию в Кривом Роге. Один человек погиб

Погибший оказался вольнонаемным работником полиции охраны. В общей сложности из-за атаки девять сотрудников полиции ранены, трое из них были извлечены из-под завалов

По информации Александра Вилкула, повреждено 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля. Он также отметил, что попали ракетой "Искандер-К"

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