Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло, среди них – ребенок (фото)

Госпитализированы семь человек.
В Кривом Роге возросло количество пострадавших от ракетного удара. Среди пострадавших есть ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация.
"В общей сложности на эту минуту известно об 11 пострадавших. Среди них – 16-летняя девочка", – говорится в сообщении.
Из 11 пострадавших госпитализированы семь человек, отметили в Днепропетровской ОГА.
Напомним, российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой и попала в четырехэтажный жилой дом.
Перед этим ряд областей охватила воздушная тревога из-за угрозы баллистики и "шахедов".
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