Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло, среди них – ребенок (фото)

Госпитализированы семь человек.

В Кривом Роге возросло количество пострадавших от ракетного удара. Среди пострадавших есть ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация.

"В общей сложности на эту минуту известно об 11 пострадавших. Среди них – 16-летняя девочка", – говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по Кривому Рогу / Фото: Днепропетровская ОГА

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по Кривому Рогу / Фото: Днепропетровская ОГА

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по Кривому Рогу / Фото: Днепропетровская ОГА

Из 11 пострадавших госпитализированы семь человек, отметили в Днепропетровской ОГА.

Госпитализированы семь человек / Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой и попала в четырехэтажный жилой дом.

Перед этим ряд областей охватила воздушная тревога из-за угрозы баллистики и "шахедов".