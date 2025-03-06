Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв возросло

Количество жертв в Кривом Роге возросло до пяти человек.

Об этом руководитель военной администрации города Александр Вилкул сообщил вечером 6 марта.

"Врачи сделали все возможное и невозможное, но в больнице от многочисленных травм, несовместимых с жизнью, скончалась 60-летняя женщина", — сказал он.

Ранее в реанимации скончался мужчина, раненный из-за ракетной атаки на Кривой Рог. Ему было 43 года. Это была четвертая жертва.

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