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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Ракетный удар по Кривому Рогу: появилась новая информация о пострадавших

Большинство пострадавших до сих пор нуждаются в медицинской помощи.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Многие остаются в больницах

Многие люди остаются в больницах / © Pixabay

В результате ракетных обстрелов по Кривому Рогу, 4 апреля, многие получили ранения, а трое из них находятся в сверхтяжелом состоянии, среди которых дети.

Об этом сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко в ефире телеканала Мы Украина.

«В больнице еще находится 37 человек, из них 19 в тяжелом состоянии и три человека в сверхтяжелом состоянии. Двое детей еще лечатся в Днепре, их состояние сверхтяжелое, врачи делают все возможное для их быстрого выздоровления. В больнице еще лечатся люди, но каждый день подходят и также обращаются за медицинской помощью», - рассказал он.

По его словам, другие люди после перенесенного стресса, головные боли, давление, так просто все не проходит. Люди потихоньку и каждый день обращаются в больницы с последствиями этого удара».

Напомним, Россия ударила по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой и дронами-камикадзе. В результате атаки погибли 19 человек, из них 9 детей. Еще 74 человека получили ранения.

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