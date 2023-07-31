Ракетный удар по Кривому Рогу: появились первые фото последствий

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал последствия попадания российской ракеты в девятиэтажку в Кривом Роге.

Украинский омбудсмен опубликовал фото последствий у себя на странице в телеграмм-канале.

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"Ракетный террор продолжается. Кривой Рог. Россия в очередной раз попала двумя ракетами по людям и их домам. Разрушена часть девятиэтажного жилого дома и здание учебного заведения.

По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Все подходящие службы работают на месте. Под завалами могут находиться люди, добавил Лубинец.

"Страна-террористка убивает и травмирует украинцев и днем, и ночью, совершая ракетный террор. Разрушает дома и жизнь. Циническое убийство гражданских людей — это преступление, за которое Россия должна понести справедливое наказание", — подчеркнул он.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 31 июля / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Ракетный удар по Кривому Рогу 31 июля:

Напомним, во время воздушной тревоги 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. Сначала мониторинговые каналы сообщил о попадании ракет в два здания. Впоследствии это подтвердили в Министерстве внутренних дел.

В МВД сообщили, что оккупационные войска ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. Вторая ракета попала в жилой дом. Разрушена секция от четвертого до девятого этажа жилого дома.

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